LIVE Juventus-PSG 2-1 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | fine primo tempo bianconere avanti con Vangsgaard e Cantore

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinito ilche passa in vantaggio con la bella imbucata di, viene recuperata dal tiro a giro da fuori area di Samoura dopo appena 5? e torna in vantaggio con una magia dial 34?. 45? 1? MINUTO DI RECUPERO 44? Non c’è fallo per l’arbitro Fabienne Michel suche cade a terra al limite dell’area avversaria. 43? Preziosa rimessa laterale in fase offensiva per leche vogliono rimanere in possesso di palla. 41? Ci prova Leuchter da fuori su un rimpallo favorevole ma svirgola e manda alto. 41?che cerca di spezzare un po’ il ritmo alle avversarie in questa chiusura di. 40? Fallo di Caruso su Echegini. Batte corto il PSG che si va vedere inin questi ultimi minuti. 39? Si stanno sfidando a viso aperto le due squadre.