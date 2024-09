Lacrime e ricordi da Baggio a Gravina | i messaggi social per la morte di Totò Schillaci

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di. L’ex attaccante, noto per le sue straordinarie prestazioni durante il Mondiale di Italia ’90, è morto stamattina all’età di 59 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Sono diversi idi vicinanza e affetto pubblicati da personaggi del mondo del calcio e non soltanto. Il sindaco di Palermo ricorda“Con la prematura scomparsa di– ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – la città piange la perdita del calciatore palermitano più rappresentativo della storia a livello mondiale. La sua popolarità non ha mai cambiato il suo animo gentile, umile e disponibile“.