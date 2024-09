La Provincia aderisce alla Giornata Mondiale Alzheimer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 – Sabato 21 settembre il Palazzo delladi Arezzo sarà illuminato di viola. Un modo simbolico per dare risaltodell’, istituita nel 1994 dall'Organizzazionedella Sanità (OMS) e dall''s disease international (Adi), con l’obiettivo di supportare la conoscenza di questa patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontare questa malattia a livello socio-sanitario e assistenziale. La malattia diè la più comune forma di demenza. Insorge più frequentemente dopo i 65 anni di età e colpisce più spesso le donne. Come tutte le forme di demenza comporta un progressivo decadimento delle funzioni cognitive, a cominciare dmemoria. In Italia secondo stime dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) circa 1.100.