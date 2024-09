Il sindaco agli studenti | Siate una comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Come da tradizione, ile l’assessore alla pubblica istruzione hanno salutato l’entrata in classe dei ragazzi della prima media. Giro di saluti anche alle scuole dell’infanzia Tintori, Deledda e Malaguzzi e alle primarie Anna Frank e Alberto Manzi. Primo giorno di scuola per glimontemurlesi. Lunedì mattina, come da tradizione, ilSimone Calamai, l’assessore Antonella Baiano, insieme alla preside del comprensivo Hack e alla comandante della polizia municipale, Enrica Cappelli, si sono recati alla scuola media Salvemini-La Pira per salutare l’entrata in classe degli alunni del primo anno. La cerimonia d’ingresso, con la lettura dei nomi deglidelle varie classi, si è svolta nel piazzale dietro la scuola alla presenza dei genitori degli alunni, emozionati come i propri figli.