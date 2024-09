Fiorentina | tornano in gruppo anche Gudmundsson e Kouame

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lasi è radunata al Viola Park per la seduta di allenamento mattutina in vista della partita con la Lazio, in programma per domenica alle 12:30. Raffaele Palladino ha potuto contare sulal completo, conche sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra. Il primo domenica scorsa aveva saltato l’Atalanta per assistere alla nascita del figlio, mentreè tornato dall’Islanda, dove si era recato per il processo che lo vede imputato per comportamento sessuale non corretto.inSportFace.