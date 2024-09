Elodie e Tiziano Ferro insieme a Los Angeles sorridenti e felici | arriva un nuovo singolo?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)a Los: i due artisti italiani sono pronti a lanciare una Los: in arrivo una nuova canzone dopo mesi di rumors? Due degli artisti più amati uniranno le loro voci per unbrano? Si tratta di, entrambi a Los; pare che dopo mesi di indiscrezioni i due cantanti lanceranno un. La coppia di artisti ha condiviso uno scatto in cui il cantante di Latina bacia sulla guancia, teneramente, la collega allegando la didascalia ironica ”Rosicate”. Le voci su un possibile duetto erano già nell’aria e l’artista di Latina, sul suo account Instagram, aveva già pubblicato qualche dettaglio che faceva presagire qualche indizio sulla possibile collaborazione.