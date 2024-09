Due assenze pesanti per la Sella contro Udine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Penultimo appunto con la preseason dellaCento, che nel tardo pomeriggio (palla a due alle 19.30) sfiderà a Spilimbergo l’Apu Old Wild Westnella prima edizione del Memorial Frandoli. La manifestazione, organizzata dalla realtà locale Vis Spilimbergo, vuole diventare il primo di una serie di eventi annuali a cadenza fissa per ricordare l’imprenditore spilimberghese Mauro Frandoli, scomparso prematuramente nel gennaio del 2022. Per Cento si tratta di un altro testuna formazione accreditata dagli addetti ai lavori per lottare per la promozione: allenata da Adriano Vertemati, l’Apupuò contare infatti su un roster di assoluto livello, a cominciare dai due americani Johnson e Hickey. Ma anche un parco italiani di tutto rispetto, dagli esterni Caroti, Stefanelli e Alibegovic ai lunghi Da Ros e Ikangi, oltre all’ex di turno Bruttini.