Daredevil | Gli ultimi giorni – Partire dalla fine per ricostruire la vita di un eroe

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo aver scritto una delle run più belle su, nel 2012 Brian Michael Bendis è tornato sul personaggio con una miniserie,: Gli, accompagnato ai testi da David Mack e con i disegni di Klaus Janson, Bill Sienkiewicz, Alex Maleev e dello stesso Mack. Ambientata in un periodo imprecisato del futuro di Matt Murdock segue in un certo senso il filone delle storie The End che Marvel Comics stava pubblicando in quegli anni, ma, a differenza loro, vuole porsi in continuity. Panini Comics l’ha appena ripubblicata nella collana Marvel Deluxe, esaltando al meglio le stupende tavole di un racconto che vuole anche essere una lettera d’amore per il personaggio.