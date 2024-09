Damiani | Conte è il più grande allenatore degli ultimi dieci anni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Oscar, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”. In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente ha parlato a caldo dell’esonero di De Rossi. Poi si è soffermato sul match di Sabato sera tra Juventus e Napoli. I bianconeri vengono dalle fatiche di Coppa. Tuttavia vincere aiuta a vincere e la vittoria netta contro gli olandesi del PSV potrebbe portare entusiasmo tra le fila dei padroni di casa. Di seguito le parole dell’agente alla radio napoletana.“Le società italiane in mano agli stranieri, dove la cultura non conta nulla, faranno una brutta fine” Così l’agente: “Esonero De Rossi? Le società italiane in mano agli stranieri, dove la cultura non conta nulla, faranno una brutta fine. Mi dispiace vedere queste situazioni a Roma e a Milano, non fa bene agli appassionati di calcio.