Confessioni notturne al GF scatta l’interesse di Lorenzo per una gieffina Ecco per chi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il Grande Fratello è appena cominciato e già stanno nascendo delle simpatie nella casa. Nella notteha confidato dii provare un interesse per unaSono passate solo 48 ore dal via del Grande Fratello e già sono nate le prime intese nella casa più spiata d’Italia. Nella notte è arrivata la confessione disulche prova già per una concorrente.ha confidato infatti di essere interessato all’ex velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta. I due sin da subito pare abbiano trovato una perfetta sintonia. Intanto mentre i due chiacchieravano nella serata di ieri, i social erano già in fermento tra chi pensa che sia stata “consigliata” a dovere per ottenere subito l’attenzione del pubblico e chi pensa appunto ad una strategia di gioco e chi spera possa essere nata una coppia.