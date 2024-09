Addio Menegatti L’unica metà di Carla Fracci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Vaccarino Sempre vestiti di bianco, lui con il suo candido cuculo in cima alla testa, lei in lungo con pizzi antichi e splendide collane d’avorio, coppia indivisibile che aveva saputo fare anche della vecchiaia un’opera d’arte,e Beppesono scomparsi uno dopo l’altra, lei nel 2021 a 84 anni, tacendo con eleganza sulla sua malattia, lui ieri, a Roma, a 95 anni. Quando, fino a che fu possibile, entravano insieme in platea alla Scala, partiva spontaneo l’applauso. Lui era artefice dei trionfi di lei al Piermarini, quando in piena carriera, le predisponeva mirabolanti piogge di fiori al momento dell’ovazione finale del pubblico.