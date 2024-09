Acea festeggia 115 anni di storia Palermo Investire sull’acqua

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un lavoro “lungo 115che non si è mai interrotto, anche durante le guerre”. Con queste parole la presidente di, Barbara Marinali, ha aperto le celebrazioni al Salone delle Fontane dell’Eur a Roma per i 115dell’azienda, alla presenza tra i molti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “In futuro non cambieremo mentalità – ha promesso la presidente – spirito di servizio e senso di responsabilità”. Le celebrazioni sono state impreziosite dal coro del Teatro dell’Opera di Roma e dalla presentazione del nuovo logo. “rappresenta una straordinaria realtà italiana ed è orgoglio di Roma”, ha aggiunto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha ricordato come l’azienda abbia “accompagnato lo sviluppo dell’economia e la modernizzazione della nostra città.