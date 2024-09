Traffico Roma del 17-09-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto rallentamento e corre sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare perintenso tra la Casilina e l’abbia mentre in carreggiata esterna le cose sono tra la Cina e la Tiburtina code sulla Flaminia da Labaro a via Due Ponti è lungo la Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscalicongestionato sulla tangenziale est tra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione stadio incolonnamenti sul tratto Urbano della A24-teramo verso la tangenziale est e sulla diramazionesud da Torrenova a raccordo congestionato ilin largo dell’Amba Aradam tra Piazza San Giovanni Laterano e largo dell’Amba Aradam nel quadrante su The code sulla via del mare e la via Ostiense Tra Acilia e Vitinia altri file sulla via Pontina tra Spinaceto e la via Cristoforo ColombosullaFiumicino da raccordo anulare fino ...