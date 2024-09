Tennis stagione finita in anticipo per Ons Jabeur

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Onstermina anticipatamente la sua. Un 2024 difficile per lata tunisina sin dai primi mesi, caratterizzato da diversi problemi fisici e che vede un epilogo ugualmente negativo. Sui propri canali social la tre volte finalista Slam ha annunciato di essere ancora alle prese con un persistente problema alla spalla che l’ha costretta al forfait negli ultimi tornei. Scesa al n°22 della classifica mondiale,non avrebbe avuto neanche chances di rincorrere un posto alle WTA Finals quest’anno, così la decision di prendersi del tempo in più per sistemare i problemi fisici e presentarsi al meglio nel 2025.inper OnsSportFace.