Superluna | stasera l’evento con una piccola eclissi parziale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Attesa per la seconda delle quattro Superlune del 2024, che domani mattina si manifesterà con una. Sarà visibile all’occhio nudo dall’Europa, l’Africa e l’America e si presenterà come un piccolo morso nel disco lunare. Sarà il penultimo degli importanti eventi astronomici indicati nel calendario 2024, che si completerà con un’anulare di Sole il 2 ottobre, visibile solo in alcune località del Sudamerica. Lasi potrà osservare, ad esempio, dalla Spagna dalle 4:12 (ora locale), raggiungerà il suo massimo alle 4:44 e la Luna recupererà tutto il suo splendore alle 5:18, secondo i dati del National Geographic Institute (Ign). Tuttavia, in base alle previsioni meteo, le nubi impediranno in molti luoghi questa contemplazione.