Scudetto? A Napoli non ne parlano ma… | Moggi non ha dubbi

(Di martedì 17 settembre 2024) Lopuò diventare concretamente un obiettivo anche per il? Ne ha parlato l’ex dirigente Luciano. Illotterà per lo? Difficile dirlo quando il campionato è cominciato da cosi poco. La squadra di Antonio Conte di sicuro proverà a raggiungere i piani alti della classifica, ma allo stesso tempo bisognerà capire in che modo riuscirà a giocarsela con squadre come Inter, Milan e Juventus. Le tre vittorie di fila conquistare nelle ultime tre giornate rappresentano di sicuro un cambio di passo rispetto al passato, ma c’è tanto da lavorare e l’allenatore degli azzurri è assolutamente consapevole di questo. Luciano, ex dirigente, ha parlato proprio di questo argomento ai microfoni di ‘TMW’.sullo: c’è anche il? “Asi può pensare allo? Non nema ci pensano tanto.