Raffaella Moscarella nuovo Prefetto di Benevento subentra a Carlo Torlontano

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCambio al vertice alla guida della Prefettura di. Al posto di, in città arriva. Lo ha stabilito oggi il Consiglio dei ministri. “Diamo il benvenuto, augurandole buon lavoro, alla dottoressache è stata designatadi. Contestualmente ringraziamo il dottoreper il lavoro svolto e per l’impegno che questi ha profuso nell’interesse del territorio del Sannio analizzando ed affrontando con professionalità e massima attenzione le varie questioni locali”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera. “Nella sua figura – prosegue il medesimo – abbiamo trovato un interlocutore competente e sempre disponibile, aperto all’ascolto dei rappresentanti delle Istituzioni e delle varie espressioni sociali, sensibile a priorità come quella della sicurezza.