Promozione Coppa Italia | grande attesa in Vallesina ritorna Moie – Jesina

(Di martedì 17 settembre 2024) Gara d’andata. Il ritorno al Carotti il 2 ottobre. Nel resto delle partite si giocherà per il ritorno. Passa il turno chi nelle due sfide avrà realizzato più reti, 17 settembre 2024 – Sembra passata un’eternità: domanila partita piùil derby della. Fischio d’inizio ore 15,30. Le formazioni guidate dai mister Rossi e Giorgini si affronteranno al Pierucci dinella sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale della, trofeo di cui l’undici di casa è detentore. Una sfida quella di domani importante per il morale e per la determinazione che le due squadre dovranno avere durante tutta la stagione, soprattutto in un campionato diche si preannuncia più ostico e combattuto che mai.