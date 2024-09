Processo Banca Marche Risarcimenti a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Si è aperto con la richiesta di sospendere i pignoramenti di stipendio e pensione ai sei imputati condannati in primo grado, ildi Appello per il crac di. L’udienza si è tenuta ieri ad Ancona, nell’aula collegiale del tribunale ordinario di corso Mazzini, perché dotato di aule più grandi per udienze di questa portata (ci sono oltre mille parti civili). Una richiesta avanzata dagli avvocati della difesa fino alla sentenza, dopo che tre legali di parte civile, che rappresentano un gruppetto di beffati dal default finanziario dell’ex maggiore istituto di credito della regione, arrivato ad avere un buco di 2 miliardi di euro, avevano proceduto a chiedere il pignoramento della liquidità economica per essere certi che venissero pagate le provvisionali subito esecutive e decise con la condanna di primo grado nel gennaio del 2023.