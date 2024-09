Pnrr 20 milioni di euro di investimenti nella Città Metropolitana di Napoli

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 17 settembre 2024) Ladiavanti spedita con glidel. Domani doppia posa della prima pietra per il Sindaco Manfredi, a Cardito per il palazzetto dello sport e a San Gennaro Vesuviano per la nuova sede dell’ISIS “Caravaggio” Ladiprocede spedita nell’attuazione dei progetti per i quali è riuscita ad aggiudicarsi fondi del Programma Next Generation EU –. Doppio appuntamento, dunque, domani, per il sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, per dare il via ad altrettanti importanti interventi nell’area.Alle 9.30 sarà a San Gennaro Vesuviano per la posa della prima pietra della nuova sede dell’Istituto Superiore “Caravaggio”, che è Liceo scientifico e artistico, oltre che istituto agrario e professionale.