L’Italia sogna un’inedita doppietta MotoGP-Superbike con Bagnaia e Bulega Facile? No Possibile? Sì!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) In questo 2024,del motociclismo potrebbe coronare un’impresa inedita. Quella di vedere un proprio pilota vincere contemporaneamente sia il Mondiale diche quello di, fregiandosi pertanto del titolo iridato sia fra i prototipi che tra le derivate di serie. I centauri del nostro Paese corrono da protagonisti in ambedue le categorie, ma non hanno mai primeggiato all’unisono. D’altronde, l’unico italiano issatosi al pinnacolo della SBK è stato Max Biaggi, le cui due affermazioni sono datate 2010 e 2012, due stagioni in cui innon sono arrivate grandi soddisfazioni per i piloti tricolore. In particolare, Valentino Rossi nel primo caso si fratturò una gamba al Mugello e per di più stava “rompendo” con Yamaha, mentre due anni dopo era alle prese con la fallimentare esperienza in Ducati, che lo spinse a tornare alla Casa di Iwata.