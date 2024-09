Incidente in montagna a Corrido | a 80 anni scivola in un dirupo salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)(Como), 17 settembre 2024 – È statodaidell’uomo di 80che nel primo pomeriggio di oggi 17 settembre, verso le 14, èto da una riva lungo un percorso impervio, in via Val Rezzo frazione di. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso tecnico composte dadele croce azzurra: il recupero del pensionato è stato fatto dalle squadre specializzate deidel, che lo hanno raggiunto, immobilizzato per essere messo in condizioni di essere trasportato nonostante i diversi traumi, e affidato ai sanitari del 118. Una volta giunto al sentiero, dove lo aspettava l’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale di Gravedona.