Il nuovo romanzo di Giorgio Biferali esplora il sorprendente viaggio interiore della crescita

(Di martedì 17 settembre 2024) Sono quasi pronto (Ponte alle Grazie) è ilintensodi. La storia di un uomo che diventa tale. Un imminente padre, figlio dei propri genitori, giovane professore, compagno, amante, amico, fratello. Uncomposto da una sequela di epifanie e da atomi di pensiero rivolti alle pieghe più semplici, ma non per questo meno rivelatrici, del qui e ora. «Il mondo, pensavo, si divide in due gruppi, quelli che quando hanno l’accendino in mano e c’è qualcuno che si offre di accendere la loro sigaretta dicono Grazie, ce l’ho, e poi mostrano la mano con l’accendino, e quelli che hanno l’accendino in mano e fanno finta di niente, e si lasciano accendere la sigaretta». Ilche il protagonista compie e che la voce narrante restituisce in un flusso di riflessioni innescate da azioni a volte semplicissime, come accendere una sigaretta, è quelloscoperta.