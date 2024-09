Grillo Conte e il triste tramonto del populismo in leasing

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 17 settembre 2024) Non tutte le scissioni possono avere la drammatica solennità di quella consumata al congresso socialista di Livorno nel 1921, con la minoranza comunista che abbandona il teatro Goldoni e si mette in marcia sotto una pioggia scrosciante, cantando l’Internazionale, diretta verso il vicino teatro San Marco, mentre i delegati della maggioranza, rimasti ai loro posti, rispondono intonando l’Inno dei lavoratori. Certo che no, ci mancherebbe. Ma una scissione che si consuma per carte bollate, attraverso allusioni, recriminazioni personali e lettere minatorie scritte nel peggiore avvocatese, come nei divorzi più sanguinosi, mi pare una novità degna di nota persino in questi tempi tristissimi.