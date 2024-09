Finali di Coppa del Mondo di Tiro a Segno l’Italia in gara con 4 Azzurri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024) Sale l’attesa per l’ultimadideldie sarà quella delle prestigiose Finals che assegneranno l’ambito trofeo internazionale. La competizione si svolgerà dal 13 al 18 ottobre al Dr Karni Singh Shooting Range di Nuova Delhi, in India. Saranno 4 gliche scenderanno in: nella pistola ad aria compressa dai 10 metri ci saranno Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, che hanno vinto rispettivamente un argento e un bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. E Monna è leader mondiale di specialità. Nella specialità della carabina ad aria compressa dai 10 metri sarà al via Danilo Dennis Sollazzo e nella pistola automatica dai 25 metri Massimo Spinella punterà al podio. Ed entrambi protagonisti di una splendida finale a cinque cerchi a Parigi.