Era mia madre | le sorelle Fendi omaggiano la fondatrice alla sfilata di Milano

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 17 settembre 2024) LaFashion Week è ufficialmente iniziata. Tra i protagonisti della prima giornata c’è, che ha dato il via ai lavori con unasofisticata e ultra femminile dedicata ad Adele Casagrande,delledel marchio e donna in anticipo sui tempi. LadiFashion Week Per questa edizione della Settimana della Moda – dedicata alle collezioni femminili Primavera/Estate 2025 – il calendario è stato ampliato, con 5 appuntamenti nella giornata di martedì. Tra questi, spicca il nome di, che si prepara a celebrare il 100esimo anniversario dfondazione del marchio. Le modelle hanno sfilato su una passerella quadrata minimalista, candida, accompagnate dal racconto di come tutto è iniziato.