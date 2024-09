Dopo Gelmini anche Mara Carfagna e Giusy Versace lasciano Azione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 17 settembre 2024)Mariastellala deputatae la senatricehanno annunciato che lascerannoed entreranno nel gruppo Misto. Questi ultimi due addii al partito di Carlo Calenda fanno seguito a quello di Enrico Costa, che ieri ha annunciato ufficialmente il passaggio a Forza Italia.ha incontrato oggi il leader di, nel quale erano sembrerebbero essere state presenti. Un incontro in cui ha comunicato l'addio, spiegando tutte le sue perplessità sulla traiettoria intrapresa dal partito, sempre più vicino all'alleanza progressista. "La decisione di entrare nel campo largo" nelle "tre regioni che andranno al voto in autunno mi costringe a prendere atto con rammarico" di non poter "rimanere", avrebbe detto l'ex ministra dell'Istruzione.