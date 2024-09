Cybersecurity | Áudea-Inveo Group insieme per una partnership sull’asse Spagna Italia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) –, leader spagnolo nei servizi di, e, gruppono specializzato in privacy governance, certificazione e consulenza in materia di data protection, annunciano la formalizzazione di unavolta a rafforzare e ampliare i servizi di protezione dei dati nei rispettivi territori nazionali. Questa alleanza strategica rappresenta un passo significativo per L'articoloper unaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.