Cos’è un cercapersone e perché gli Hezbollah lo usano per comunicare

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – Centinaia di persone, forse più di mille, sono rimaste ferite in Libano in seguito all’attacco hacker che ha fatto esplodere idei membri di. Un esponente dell’organizzazione paramilitare ha riportato a Reuters che i dispositivi erano in dotazione a centinaia di operativi del gruppo e ha ipotizzato che un malware potrebbe aver causato il surriscaldamento e la loro esplosione. Ma cosa sono ii miliziani libanesi utilizzano questi device?unIlo radioavviso personale è un apparecchio elettronico per la trasmissione di brevi messaggi. Si tratta del terminale mobile di un sistema wireless che sostiene un servizio di paging. Questi strumenti di comunicazione erano comunemente usati negli anni '90 e nei primi anni 2000, prima che i telefoni cellulari diventassero ampiamente disponibili.