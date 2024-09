Cosa faccio con mamma… Achille Costacurta il nuovo video con Martina Colombari

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Travolti dal caos appena un mese fa a causa di alcuni post di lui in cui attaccava la madre e pubblicava una bustina con una sostanza sconosciuta che sembrava droga con la didascalia: “Quando sei con, puoi spostarne quanta ne vuoi”. E ancora un’immagine che ritraeva delle mazzette di soldi con un tag al profilo della madre e la scritta: “Vai, come si traffica”, per non parlare del commento in un post dell’ex Miss Italia: “Hai 50 anni, caz**. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”. Per questo motivo l’account social di, Il figlio die l’ex calciatore del Milan Billy, era stato bloccato e lui finito al centro del caos mediatico. Un rapporto tra il giovane e la famiglia non semplice come detto dalla madre in una intervista rilasciata a Caterina Balivo qualche anno fa. “Ancora lui”.