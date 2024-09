Con gli Ihta a Hydrogen Expo 2024 premiate le eccellenze del comparto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Piacenza, 17 set. – (Adnkronos) - Dare ampia visibilità (anche internazionale) e far conoscere il prezioso lavoro delle imprese che operano nella filiera tecnologica dell'idrogeno, riconoscendone professionalità, know-how, sviluppo e il ruolo strategico. È lo scopo degli– ItalianTechnology Awards, i prestigiosi premi consegnati durante la 3ª edizione di, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata altecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno organizzata da Mediapoint & Exhibitions, che si è tenuta dall'11 al 13 Settembre nei padiglioni di Piacenza. Sono in tutto 38 i riconoscimenti andati alle personalità e alle aziende italiane operanti sia sul territorio nazionale che all'Estero, nonché alle filiali italiane di imprese internazionali operanti sul territorio italiano.