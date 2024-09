Chiellini torna alla Juventus | Il bianconero è parte di me Contribuirò con la stessa passione di sempre Arriva la replica di Buffon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Hanno condiviso momenti indimenticabili per oltre un decennio. Uno in difesa dell’altro. E ancora oggi, seppur lontano dai campi, non manca mai il rispetto e il supporto reciproco tra Giorgioe Gianluigi. Il primo – come svelato d– “ria casa, seppur in forma differente“, scrive sui social. “Ildi me, questi colori li sento dentro dae questo club, nel mio percorso personale e professionale, ha rappresentato tantissimo. Sono entusiasta di questa nuova avventura e consapevole delle responsabilità che porta con sé. Non vedo l’ora di contribuire, con ladi, a portare laverso nuovi traguardi”, è il post scritto dall’ex capitano della Nazionale.