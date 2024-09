Charlotte Casiraghi la sua verità sul divorzio da Dimitri Rassam

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024)per la prima volta ha parlato delda, anche se lo ha fatto implicitamente, senza mai nominare l’ex marito. Ma a tutti è sembrato chiaro che stava svelando le motivazioni che hanno portato alla fine del suo matrimonio., perché ha divorziato dasi sono lasciati a gennaio 2024. Loro non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale suldi cui si è saputo di fatto solo tramite le riviste di gossip. Per cui anche le cause che hanno causato la fine del matrimonio sono rimaste avvolte dal più stretto riserbo. Anche se qualche indiscrezione è trapelata. Innanzitutto, pare che sia stataa voler porre fine al legame con, perché di fatto non avevano più una vita in comune.