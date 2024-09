Carcassa di topo morto nei wafer comprati in un supermercato di Brindisi | donna ricoverata sotto choc

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Qualche giorno fa una coppia di Francavilla Fontana, in provincia di, ha trovato in una confezione diacquistata in ununa parte di unadi un. Laè statain ospedale per lo shock. Entrambi infatti, marito e moglie, si sono accorti che qualcosa non andava dopo aver mangiato piccole porzioni del dolce. L’odore era sgradevole. Poi l’amara sorpresa. Sull’episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale e della Compagnia di Francavilla fontana in collaborazione con i Nas (Nuclei antisofisticazioni sanità ). Le ispezioni sulle confezioni ancora chiuse dopo la scoperta delladinei“L’ispezione ha riguardato tutte le confezioni della stessa marca in vendita nel, che sono state ritirate e campionate ai fini dell’analisi, di cui si attende l’esito.