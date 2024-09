AWAKEN – Astral Blade rivelata la data d’uscita con un trailer

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) ESDigital Games, publisher globale di giochi indie, annuncia che, il suo gioco d’azione a scorrimento laterale ispirato alle meccaniche metroidvania, sarà rilasciato in tutto il mondo in formato digitale il 22 ottobre 2024, per PC e PlayStation 5.è un oscuro gioco d’azione metroidvania a scorrimento laterale in cui interpreterai la bionica Tania, un clone appartenente alla serie OS-CR100 creata dal Dr. Herveus. Sarà tuo compito accompagnarla nella sua avventura attraverso una foresta pluviale alla ricerca di un team di ricercatori scomparso. Il vero viaggio di Tania inizia, però, quando scopre degli antichi segreti sepolti tra le rovine della foresta, che la costringeranno a indagare sui misteri delle sue origini e sul destino che la attende.