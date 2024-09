Ambiente | Operazione Paladini del Territorio 2024 coinvolte più di 4 500 persone

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – Dalla manutenzione delle aree verdi alla raccolta di rifiuti dispersi nell?naturale, dalle attività di divulgazione in collaborazione con scuole ed enti locali alle iniziative di supporto a progetti scientifici, come i censimenti, o di supporto ad eventi sociali come le iniziative dedicate ai ragazzi disabili: oltre 4.500sono state impegnate, da gennaio a settembre, nelle diverse iniziate organizzate dalle oltre 130 sezioni territoriali delle associazioni venatorie italiane che hanno risposto positivamente all?invito a partecipare di Fondazione Una – Uomo, Natura,nell’ambito dell?del.Nel corso dell?anno, i cacciatori di tutta Italia si sono mobilitati organizzando iniziative di volontariato di diverso genere.