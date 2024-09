Ace Attorney Investigations Collection la recensione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 17 settembre 2024) Nonostante il repentino passare degli anni, quella di Acerimane una delle serie di punta di Capcom. Pur non avendo, infatti, la eco mediatica di titoli come Resident Evil o Dragon’s Dogma, la saga forense – investigativa nata originariamente su Nintendo Ds è riuscita a ritagliarsi un pubblico di tutto rispetto. Appunto considerando questo dato che abbiamo assistito alla recente ri-pubblicazione in HD degli episodi originali e di “The Great AceChronicles“. E sempre seguendo le richieste di una fanbase mai doma che Capcom ha ben pensato di portare su PC e Console “Ace”, noto spin off della saga principale. Siamo dunque di fronte all’ennesima operazione commerciale o, al contrario, di una mossa si commerciale ma ludicamente utile? Scopriamolo insieme con la nostradi Ace