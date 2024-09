?? Celtic-Slovan Bratislava il Pronostico | Scozzesi in vantaggio per la prima di Champions

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di martedì 17 settembre 2024) IlPark si prepara a una notte europea carica di emozioni, con ilGlasgow che affronta lomercoledì 18 settembre 2024. Scopri tutti i dettagli del match, pronostici, formazioni e dove vedere la partita. Il grande ritorno dellaLeague alPark Mercoledì 18 settembre 2024, alle ore 21, ilGlasgow tornerà protagonista dellaLeague affrontando loal miticoPark. Per i tifosisarà un’occasione imperdibile per sostenere la loro squadra, reduce da un periodo d’oro nel campionato nazionale. Come arrivano le due squadre alla sfida?Glasgow Ilarriva a questo esordio europeo in gran forma, con ben cinque vittorie consecutive in campionato. I ragazzi di Rodgers condividono il primo posto in classifica con l’Aberdeen, dimostrando solidità e determinazione.