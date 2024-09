Una piccola Luna temporanea intorno alla Terra? Lo studio sull’asteroide 2024 PT5

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il nostro pianeta si prepara ad avere una nuova, di appena 10 metri di diametro e per poco meno di due mesi. In unoguidato da Carlos de la Fuente Marcos, dell’Università Complutense di Madrid, e pubblicato sulla rivista Research Notes, viene calcolata la traiettoria che nei prossimi mesi percorrerà l’asteroidePT5, in avvicinamento. È noto che esiste un programma di difesa planetaria per intercettare i pericoli provenienti dagli asteroidi e già nel 2022 è stata, a fini die prevenzioni, deviata la traiettoria di Dimorphos. Ma in questo caso, assicurano gli scienziati, non ci sarà nessun pericolo. Del resto di tanto in tanto può capitare che uno dei tanti asteroidi che popolano il Sistema solare vengano catturati per breve periodo dgravità del nostro pianeta prima di essere scagliati via.