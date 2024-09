Un percorso nato 40 anni fa nel segno di Saverio Tutino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quella di ieri è stata la 40esima edizione del Premio Diari ed è ancora fresco, in chi non è più giovanissimo a livello di età, il ricordo di quando questa stupenda avventura è iniziata a metà degli‘80. Lo specifico filone, comprendente anche epistolari e memorie inedite, non era ancora stato preso in considerazione e pere i suoi collaboratori fu davvero un colpo di genio. Che però sarebbe rimasto tale e basta se i pievani non avessero lavorato per far crescere di volta in volta l’evento, come accade puntualmente ogni anno.