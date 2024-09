Ultima Generazione l’avvocato che difende tre attivisti a processo a Milano | Grazie a loro opinione pubblica più attenta alla crisi climatica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sul tema dell’emergenza“non c’è abbastanza attenzione, ma rispetto al 2023 l’attenzione dell’e dei governi è molto più alta, anchea queste azioni, un po’ di rottura ma assolutamente pacifiche, che hanno portato grande scalpore e aperto un dibattito per la conoscenza di questi fenomeni”. Lo ha dettoGilberto Pagani, legale difensore dei treper l’azione contro il Dito di Cattelan per il quale stanno svolgendo un percorso di giustizia riparativa. “Il professor Montanari (citato come teste ddifesa, ndr) dirà se l’opera ha subìto danni e se questa azione ha causato danni al Comune dioppure no”, ha aggiunto. L'articolochetre: “più” proviene da Il Fatto Quotidiano.