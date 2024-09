Traffico Roma del 16-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente in lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare dalla Laurentina all’appia ricordiamo che hanno preso il via i lavori alla rampa per la Prenestina che resta chiusa per chi percorre la tangenziale est in direzione di Giovanni inevitabili ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo e nella zona di Porta Maggiore allo stadio Olimpico alle 20:45 la lascio sfida il Verona per il posticipo serale già dal pomeriggio e naturalmente al termine della gara saranno inevitabili le ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria in particolare sui Lungotevere lungo la tangenziale venerdì 20 settembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore proclamato da diverse sigle sindacali al’agitazione interesserà alla rete Atac e le linee bus e periferiche gestite dalla...