Su Lautaro Martinez occorre fare chiarezza Verità quasi dimenticata – Sky

(Di lunedì 16 settembre 2024)non ha ancora trovato la via del gol nelle prime partite stagionali con Inter e Argentina. Una delle ragioni alla base del suo rendimento iniziale dev’essere analizzata. LA SITUAZIONE –non si è ancora espresso al meglio delle proprie potenzialità nella primissima fase di questa stagione all’Inter e all’Argentina. Il capitano nerazzurro sa di non aver ancora dato prova delle sue grandi qualità, ma la difficoltà di esprimersi come suo solito trova una ragione molto chiara nella preparazione fatta in estate. O meglio, della non preparazione. Perchéè tornato dalle vacanze venendo immediatamente catapultato in un match ufficiale, ossia la prima sfida della Serie A tra Genoa e Inter.