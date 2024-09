Strage di Paderno Dugnano Riccardo vede i nonni in carcere | lacrime parole e silenzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) A distanza di poco più di due settimane dalladi, nel Milanese, avvenuta nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre, il 17enne, che ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello di 12 anni, oggi ha incontrato nelminorile Beccaria iche da giorni avevano chiesto dirlo perché, comunque, malgrado ciò che è successo e che resta senza una vera spiegazione, hanno deciso di non abbandonare il nipote e di "sostenerlo". Il colloquio Cinque giorni fa il Tribunale per i minorenni di Milano aveva autorizzato, su richiesta della difesa, il colloquio, dopo che sia il 17enne che i, così come gli altri familiari, avevano manifestato la loro disponibilità. I, ma allo stesso modo gli zii del ragazzo, hanno più volte ripetuto, infatti, che vogliono rimanergli vicino e vogliono aiutarlo nel suo percorso giudiziario.