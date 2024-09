’Sportinsieme in corsa’ All’esordio 106 i runners

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Giuliano Macchitelli Buon esordio per la prima edizione diin, gara podistica con cui la società formiginese con sede alla Bertola di Casinalbo si affaccia al mondo delle competitive e del Gran Prix modenese di Podismo. La corsa infatti è la nona prova del circuito, dopo la defezione della corsa di San Prospero che, con ogni probabilità, porterà a sette il numero minimo di partecipazioni necessarie per entrare nella classifica finale. In un sabato pomeriggio anche troppo affollato di iniziative di corsa sono stati 106 i ’’ che si sono dati battaglia. Percorso di gara individuato in un circuito da completare tre volte per 10mila metri complessivi. Una formula questa che, oltre a velocizzare la gara, consente al pubblico di seguirne più da vicino l’andamento. Parte subito in testa Saimir Xhemalaj, l’eclettico portacolori del ModenaClub.