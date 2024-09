Sorteggio quarti Coppa Davis 2024 | data orario possibili avversarie dell’Italia Sarà definito il tabellone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ildeldella seconda fase ad eliminazione diretta delle Finali didi tennis si terrà giovedì 19 settembre (da definire): la Final Eight si giocherà a Malaga, in Spagna, da martedì 19 a domenica 24 novembre. Nella prima fase a gironi delle Finali il Gruppo A, giocato a Bologna, è stato vinto dall’Italia di Filippo Volandri davanti ai Paesi Bassi: gli azzurri verranno inseriti nella parte alta deldella seconda fase ad eliminazione diretta. Neidi finale gli azzurri troveranno una tra la seconda del Gruppo B, ovvero l’Australia, e la seconda del Gruppo D, ovvero l’Argentina, mentre l’altra affronterà gli Stati Uniti, vittoriosi nel Girone C e per questo a loro volta nella parte alta del