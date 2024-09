Sogno di entrare nella Top 10 Gli obiettivi di Lorenzo Musetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Prima di partire per la Cina, dove lo aspetteranno i tornei di Chengdu, Pechino e Shanghai,ha scelto di tornare a “casa“, nel centro sportivo dello Junior Tennis San Benedetto per allenarsi intensamente per quattro giorni e per ricaricare le energie davanti alla gente che lo ha visto crescere e che ha sempre creduto in lui e nelle sue qualità. Che sensazione prova nel tornare a San Benedetto dove la sua carriera ha avuto inizio? "Qui ho tanti bei ricordi perché è dove sono cresciuto a livello tennistico. Dopo aver cominciato al Circolo Tennis Spezia verso i 14 anni mi sono trasferito a San Benedetto con il mio allenatore Simone Tartarini. A 18 anni poi mi sono spostato a Montecarlo. Negli ultimi anni qui sono tornato pochissimo, ma conosco tutti. È la mia gente".