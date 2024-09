‘Si nun è zuppa è pan bagnato’ sai perché a Roma si dice così?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il dialettono è ricco di proverbi ed espressioni utilizzate e conosciute in tutta Italia. Moltini e non solo usano il modo di dire Si nun èè pan bagnato ma qual è il suo significato e da dove deriva? Scopriamo tutti i dettagli al riguardo. Si nun èè pan bagnato: significato dell’espressione Si nun èè pan bagnato è un’espressione molto usata e sta a significare il fatto che anche se una cosa o una situazione viene presentata apparentemente diversa, sostanzialmente resta la stessa. LEGGI ANCHE:– Mica t’ho detto cotica, saisi? La curiosità che forse non conosci >> Quindi, anche se in alcune occasioni si tende a mostrare un fatto in una forma migliore, più convincente o accattivante, la sostanza non cambia e il messaggio che si vuole inviare è sempre lo stesso.