Serie A la CLASSIFICA dopo 4 giornate | comanda l’UDINESE Roma e Bologna poco sopra la ZONA RETROCESSIONE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ladiquattro: Napoli a -1 dalla vetta, seguono Inter, Juventus e Torino Si conclude la quarta giornata diA con il successo della Lazio in casa contro il Verona per 2-1. Prima in solitaria c’èche guarda tutti dall’alto mentresono tra le sorprese