Serie A 2024 25 oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo la quarta giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) La classifica della/25lacon quella dello scorso campionato.i due posticipi del lunedì è tempo di andare a confrontare i punti e scoprire quali squadre, nel paragone a distanza di un, hguadagnato e quali invece sono peggiorate. L’Inter, a punteggio pieno l’scorso, accusa un ritardo di quattro punti, così come il Milan, mentre la Juventus ha due punti in meno. Fmeglio invece l’Udinese con addirittura 7 punti in più, la Lazio, il Napoli e l’Empoli, che a questo punto era ancora ferma al palo e invece riscontra un +6 nella stagione appena cominciata. Di seguito Sportface.it vi propone leaggiornate.